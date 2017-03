Hong Kong: David Beckham na origem de batalha virtual

O ex-futebolista britânico David Beckham gerou polémica nas redes sociais ao publicar uma mensagem em que fazia referência à viagem que efectuou no último fim-de-semana à China, onde aparecem imagens da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

“Great 48 hours in China” (‘Espectaculares 48 horas em Hong Kong’) foi o texto que irritou residentes da antiga colónia britânica. A mensagem incluía um vídeo com várias imagens da recente visita de Beckham às cidades de Xangai e Hong Kong, no âmbito de compromissos publicitários.

Após a publicação desta mensagem, as páginas de Facebook e Instagram do ex-futebolista viraram um ‘campo de batalha’ entre os que consideram Hong Kong parte da China e os que entendem que a cidade deve ser encarada como um território independente.

“Por favor mude para ‘Espectaculares 48 horas em Hong Kong’, temos o nosso próprio governo, moeda e mesmo equipa de futebol”, escreveu um dos utilizadores das redes sociais. Outro, no entanto, afirmou: “Está totalmente certo, Hong Kong é, sem dúvida, parte da China”.

No domingo, a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong elegeu a primeira mulher para o cargo de chefe do Executivo. Carrie Lam recebeu 777 votos de um colégio eleitoral composto por 1.194 membros, a maioria com posições pró-Pequim.