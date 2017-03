O Conselho do Planeamento Urbanístico vai estar reunido no dia 5 de Abril para discutir vários aspectos do projecto do empreendimento de habitação pública – com mais de oito mil fogos – que deve nascer na Avenida Wai Long, na Taipa. Na reunião, serão igualmente abordados outros assuntos, como a limitação de altura dos edifícios que deverão ser construídos nos lotes 5 e 6 do Cotai, ao lado do Sands Cotai Central.

