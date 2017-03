Governo lançou novo concurso para habitação pública em Toi San

O Governo lançou ontem um novo concurso público tendo em vista a construção de um complexo de habitação pública no Bairro de Toi San, depois do contrato a quem foi concessionada originalmente a empreitada ter sido revogado no ano passado. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas definiu um período de 1250 dias úteis para concluir as três primeiras fases da empreitada.

A primeira fase prevê a estabilização e o arranjo espacial do terreno onde o complexo de habitação pública vai ser construído. A segunda implica a construção dos alicerces e das áreas abaixo do nível do solo. A terceira e a última fase reporta-se à edificação das fracções propriamente ditas.

O projecto de construção do Complexo de Habitação Pública da Rua Central de Toi San foi lançado em 2011 e a empreitada chegou a ser lançada, mas o aparecimento de fracturas nos edifícios vizinhos obrigou à paralisação da obra e posteriormente à revogação do contrato com a empresa a que foi concessionada a obra.

No concurso ontem lançado, uma das questões fundamentais passam pela estabilização do terreno onde o novo complexo vai ser construído.