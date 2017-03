Galaxy alia-se a operadora do Mónaco na corrida por licença para operar no Japão

O grupo Galaxy Entertainment anunciou ontem o lançamento de uma parceria com a operadora monegasca Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), numa tentativa de unir esforços para bater a concorrência, na corrida por uma das licenças para operar no mercado do jogo que agora começa a emergir no Japão.

Empreendimentos voltados para o entretenimento, incluindo casinos e hotéis, é o que a Galaxy e a Societé des Bains de Mer pretendem construir e operar em parceria no Japão e na região da Ásia-Pacífico, no âmbito deste acordo, é explicado num comunicado conjunto divulgado ontem por ambas as empresas: “Pretendemos beneficiar da marca Monte-Carlo”, admitiu o presidente da Galaxy, Michael Mecca, entrevistado pela Reuters. “Todas as entidades do Mónaco e o principado estão muito entusiasmados em se juntarem a nós para fazer negócio no Japão”, acrescentou.

Detida de forma maioritária pelo pequeno principado mediterrânico, a Societé des Bains de Mer conta desde 2015 com a Galaxy como accionista. A operadora do território possui uma parcela de cinco por cento do capital do grupo monegasco. A empresa do Mónaco espera que a parceria a ajude a crescer na Ásia.

De qualquer forma, a luta pelos direitos para operar um resort no Japão – que deu “luz verde” para a legalização dos casinos no final do ano passado – promete vir a ser cerrada. Um batalhão de operadoras internacionais, incluindo as norte-americanas Las Vegas Sands e MGM Resorts International, já admitiu a intenção de avançar para o mercado nipónico. E Lawrence Ho, presidente e director-executivo da Melco International Development, considera a oportunidade “sem preço” e promete “gastar o que for preciso para ganhar [uma licença]”.

O Governo do Japão está a esboçar uma lei, que deverá estar pronta até Dezembro, para regular o sector. De acordo com a Reuters, o plano é seleccionar as zonas onde os casinos serão construídos, bem como as operadoras, até 2019, e começar a abrir casinos por volta de 2023.