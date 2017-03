Consumo de electricidade subiu 2,6 por cento em 2016

Em 2016, o consumo de energia eléctrica no território subiu 5,8 por cento, atingindo um novo recorde. No total, e durante os doze meses do ano passado, Macau consumiu o equivalente a 5 255 GW de electricidade. O consumo de energia eléctrica nas horas de pico também disparou, crescendo 5,6 por cento para os 932 Mw.

Os dados foram ontem revelados à margem da Assembleia Geral da empresa, que ontem se realizou. Durante o encontro, a CEM revelou ainda que em 2016 teve lucros de 746 milhões de patacas e que o abastecimento de gás natural de Coloane foi este mês reatado.