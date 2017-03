Comissão Eleitoral quer eleições com menos barulho

Além da limitação do ruído provocado pelas acções de campanha, a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa discutiu ontem também as questões dos boletins de voto em braille destinados a ajudar os eleitores invisuais. Sobre a mesa esteve também a distribuição racional das assembleias de voto pelo território.

Rodrigo de Matos

Rmatos.pontofinal@gmail.com

O ruído provocado pelos camiões e altifalantes utilizados nas acções de campanha eleitoral tem gerado preocupação junto de algumas associações e de alguns residentes do território. Com o aproximar de umas eleições legislativas que se adivinham disputadas por um grande número de listas, as preocupações aumentam. Apreensiva com a previsível barulheira em tempo de campanha, a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) reuniu com a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). O organismo dirigido por Raymond Tam Vai Man vai fazer um estudo para definir os limites de ruído admissíveis nas acções de propaganda tendo em vista o acto eleitoral agendado para 17 de Setembro.

Após a reunião de ontem, Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, falou à comunicação social e explicou que o objectivo da limitação do ruído nas acções de campanha era proteger o sossego de pessoas mais vulneráveis, mesmo durante as horas em que não se aplica a limitação geral do ruído. A categoria, explicou o magistrado, abrange os estudantes e os cidadãos com horários de trabalho flexíveis: “A Comissão não pretende limitar o direito dos candidatos a fazer propaganda, mas sim garantir a vida normal dos cidadãos. Há pessoas que têm de trabalhar por turnos e têm de descansar durante o dia. É preciso equilibrar os direitos de todos”, observou.

Assim, sendo, o próximo passo a tomar será a realização de um estudo pela Direcção de Serviços de Protecção Ambiental, que irá ter como referência a prática noutras jurisdições, com base no qual será definido o limite, em decibéis, do ruído admissível em campanha.

Decidir sem ser às cegas

O organismo não fez vista grossa à crítica lançada na semana passada pela Associação de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visual à intenção da CAEAL de avançar para a criação de boletins de voto em braille. A associação considera que a iniciativa está condenada a ser mal sucedida porque grande parte dos cegos de Macau não sabe ler em braille. A Comissão eleitoral justifica que o propósito da ideia foi simplesmente proporcionar mais escolhas que pudessem permitir que parte daqueles eleitores pudesse votar de forma autónoma, sem ajuda de terceiros: “Claro que, nos casos em que esses deficientes não sejam capazes de o fazer por si próprios, podem sempre indicar um familiar ou pessoa de confiança para os ajudar no acto do voto”, assegura Tong Hio Fong. A Comissão está a ponderar fazer simulações prévias com o boletins em braille, e que pretende reunir em breve com as outras três associações de Macau relacionadas com os deficientes visuais para saber as suas opiniões.

Na reunião, também foi discutida a questão do número de assembleias de voto e a melhor forma de as distribuir pelo território, tendo em conta a maior concentração de eleitores na Zona Norte, e a indisponibilidade de algumas escolas, devido a obras ou à realização de outras actividades. Tais estabelecimentos deverão ser, por isso, substituídos por outros locais.