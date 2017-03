Chongqing vai multar quem recorrer a serviços VPN

A cidade chinesa de Chongqing, uma das mais populosas da República Popular da China, vai passar a multar os utilizadores de VPN (Virtual Proxy Network), um serviço que permite aceder a páginas da Internet censuradas pelas autoridades do Continente.

De acordo com o jornal Global Times, quem usar uma VPN, que permite aceder à rede através de um servidor localizado fora do território chinês, sujeita-se a ser multado num valor que pode atingir os 15.000 yuan. As autoridades vão também confiscar os ganhos obtidos por quem disponibilizar aquele serviço.

A República Popular da China é um dos países do mundo que exerce maior controlo sobre a Internet, a par da vizinha Coreia do Norte e do Irão.

A censura imposta por Pequim no ciberespaço resulta no bloqueio de vários portais estrangeiros e redes sociais como o Facebook e o Twitter.

De acordo com o Global Times, a regulação entrou em vigor no passado mês de Junho e irá vigorar até 2021, com o objectivo de “reforçar o primado da Lei e a segurança do ciberespaço”.

Com trinta milhões de habitantes, Chongqing é a terceira cidade mais populosa da China, a seguir a Cantão (sul) e Xangai (sudeste).

Este ano é particularmente sensível para a censura chinesa, visto que no Outono se realizará o 19.º Congresso do Partido Comunista da China, o mais importante acontecimento da agenda política chinesa, que se realiza de cinco em cinco anos. O evento servirá para remodelar o Comité Central do Politburo, a cúpula do poder no Continente.

País mais populoso do mundo, com cerca de 1.375 milhões de habitantes, a China é também o país com mais internautas, cerca de 710 milhões, 92,5 por cento dos quais acedem à rede através de smartphones, de acordo com dados oficiais.