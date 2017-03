Carne do Brasil pode ser importada mas sob condições restritas

Os pedidos de importação de carne brasileira vão voltar a ser aceites pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), com a condição de que o produto proceda de fornecedores não incluídos na lista de empresas que estão a ser investigadas pelo Governo do Brasil por suspeita de envolvimento num caso recente de facilitação de licenças e fiscalização irregular que permitiram a exportação de produtos adulterados.

O IACM, “tem mantido um contacto estreito com as autoridades brasileiras. De acordo com as informações fornecidas, existem 21 empresas envolvidas no caso suspeito, bem como fiscais de inspecção sanitária. Por este motivo, Macau irá continuar a suspender os pedidos de importação de carne originária das 21 empresas suspeitas e de produtos alimentares cujo certificado sanitário foi autorizado pelos fiscais envolvidos no caso”, afirma o organismo, em comunicado de imprensa. O IACM garante, por outro lado, que irá “reforçar a inspecção sanitária aquando da importação de carne proveniente do Brasil”.