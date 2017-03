A professora do Departamento de Inglês da Universidade de Macau (UM) Zhang Meifang foi nomeada co-directora da revista Babel: International Journal of Translation, publicação da Federação Internacional de Tradutores (FIT). Coordenadora do mestrado em Estudos de Tradução da Faculdade de Letras da UM, Zhang chega assim ao corpo editor daquela que é a mais prestigiada revista do género no mundo na área da tradução.

