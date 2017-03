Widodo aberto a imposição de moratória sobre a pena de morte

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse em entrevista à agência France Press que está aberto a uma moratória sobre a pena de morte se a população for favorável, sem, todavia, revelar as suas intenções.

A entrevista da AFP foi realizada antes da visita do Presidente francês, François Hollande, ao país asiático. Dezoito condenados à morte por tráfico de droga, na maioria cidadãos estrangeiros, foram executados na Indonésia desde a chegada ao poder de Joko Widodo, no fim de 2014, e dezenas de outros estão no corredor da morte.

Questionado na segunda-feira pela AFP sobre a possibilidade de reintroduzir uma moratória adoptada pelo anterior Presidente, Widodo manifestou-se favorável a essa hipótese. O mecanismo é geralmente visto como o primeiro passo para a abolição da pena capital. Widodo diz que a moratória só será adoptada se contar como apoio da população.

“Porque não? Mas é preciso que consulte a população. Se ela disser que sim, começarei a preparar [os passos necessários], mas se o meu povo disser que não, isso vai ser difícil para mim”, disse Joko Widodo, sem revelar as suas intenções.

Widodo citou uma sondagem realizada em 2015 na qual 85 por cento das pessoas inquiridas manifestaram-se favoráveis à pena capital para os condenados à morte por tráfico de droga, sublinhando que é necessária a aprovação do Parlamento para uma abolição.

Estas declarações surgem numa altura em que muitas organizações internacionais e indonésias apresentaram um relatório ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, denunciando a insistência de Jacarta em recorrer à pena de morte num país em que o sistema judiciário é notoriamente corrupto e em que os condenados são privados de vários direitos como o acesso à assistência judiciária ou a um intérprete, de acordo com o Jakarta Post. Em 2015 a Indonésia executou 14 pessoas, incluindo dois brasileiros, um holandês e dois australianos.

Em Julho de 2016 as autoridades indonésias executaram quatro condenados por tráfico de droga – um indonésio e três nigerianos – apesar da oposição de organizações internacionais e activistas, informa a imprensa local.