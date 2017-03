Às portas da santidade: Para milhares de pessoas um pouco por todo o mundo, Jerusalém continua a ser um dos lugares mais sagrados do mundo e pouco locais serão tão reverenciados como a Igreja do Santo Sepulcro. Uma menina chinesa olha por uma porta na secção etíope do templo, situado no coração da Cidade de Velha de Jerusalém. EPA/ABIR SULTAN

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...