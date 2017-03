Um milhar de estudantes concluíu exame de admissão a universidades taiwanesas

Mais de um milhar de alunos do território submeteram-se no fim-de-semana passado ao exame geral de admissão às Universidades de Taiwan, revelou ontem o Director Geral do Gabinete da Delegação Económica e Cultural de Taipé em Macau à margem da conferência de imprensa de apresentação da edição de 2017 do Festival de Taiwan em Macau.

Lu Chang-shui revelou que dos 1015 alunos da RAEM que se inscreveram para o exame, 94 por cento acabaram por responder à chamada e por completar a prova. O responsável estima que os resultados do processo sejam conhecidos em meados de Maio e espera que a taxa de admissão mantenha a tendência dos últimos anos e ronde os 50 por cento.

Em Janeiro, um total de 576 alunos de um universo de 914 candidatos foram admitidos em instituições de ensino superior através do expediente da auto-recomendação. Entre os estudantes que se conseguiram matricular nas universidades formosinas, cerca de 60 por cento entraram na sua primeira opção, tanto no que diz respeito ao curso sobre o qual recaiu a sua escolha, como no que concerne à universidade de eleição.

De acordo com o Director Geral do Gabinete da Delegação Económica e Cultural de Taipé, a esmagadora maioria das licenciaturas em que os alunos do território foram admitidos vão ao encontro das necessidades de Macau. As licenciaturas em terapia da fala, em acção social, em novas tecnologias da informação, em engenharia, em arquitectura, em contabilidade e em gestão turística estão entre as mais procuradas.