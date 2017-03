Trinta anos depois, Fundação Oriente abre espaço à reflexão sobre a Declaração Conjunta Luso-Chinesa

O Museu do Oriente, em Lisboa, acolhe a 4 de Abril a conferência “Trinta Anos da Declaração Conjunta. Portugal, a China e Macau”. A iniciativa assinala a data da assinatura do documento que estabeleceu os termos da transferência de soberania do território entre Lisboa e Pequim. No painel de oradores figuram o antigo Chefe de Estado português, Jorge Sampaio, e o actual ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Fotografia: Blogue Macau Antigo;

A Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre o Futuro de Macau foi assinada a 13 de Abril de 1987 pelos primeiros-ministros de Portugal e da República Popular da China, com a presença de Deng Xiaoping. A 4 de Abril, a Fundação Oriente assinala, no Museu Oriente, o 30.o aniversário da assinatura do documento que aprofunda, 30 anos depois, uma reflexão sobre um acordo que estabeleceu os termos da transferência de soberania do território. O memorando abriu um novo ciclo nas relações diplomáticas entre os dois países, com o concretizar de uma Parceria Estratégica entre Portugal e a República Popular da China que tem pautado as relações entre os dois Estados desde o início do século XXI. O ex-presidente da República, Jorge Sampaio, e o actual ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, marcam presença no encontro.

A conferência, organizada pela Fundação Oriente em colaboração com o Instituto Português de Relações internacionais (IPRI) da Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, reúne um conjunto de personalidades, diplomatas, académicos e jornalistas, “com uma experiência única das relações luso-chinesas para reflectirem em conjunto sobre a negociação da Declaração Conjunta, o processo de transição em Macau e o futuro das relações entre Portugal e a China”, pode ler-se na informação veiculada na página electrónica do Museu Oriente.

O programa arranca, a 4 de Abril, às 10 horas, com uma cerimónia de abertura presidida por Carlos Monjardino, presidente da Fundação Oriente, acompanhado de Nuno Severiano Teixeira, director do IPRI-NOVA, e de José Freitas Ferraz, director do Instituto Diplomático. O primeiro painel tem início às 11h30, subordinado ao tema “A Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre o Futuro de Macau”. A moderação cabe ao jornalista António Caeiro, antigo delegado da Agência Lusa em Pequim. Em debate estarão João de Deus Ramos, da Fundação Oriente, o economista José Henriques de Jesus, Carlos Gaspar, também da Fundação Oriente, e António Vitorino, do Notre Europe e também do Institut Jacques Delors.

O segundo painel – sobre “O Processo de Transição”propriamente dito – começa às 14h30. A jornalista da Antena 1, Natália Carvalho, modera uma sessão com o advogado Manuel Magalhães e Silva e com António Santana Carlos, consultor diplomático que integra os quadros da Câmara Municipal de Lisboa. Por fim, o terceiro painel versa sobre “O Futuro das Relações entre Portugal e a China”. Moderado por António José Teixeira, jornalista da RTP, reúne à mesma mesa João Costa Pinto, da Fundação Oriente, Alexandre Carriço, do Instituto de Defesa Nacional e Miguel Santos Neves, da Universidade Autónoma de Lisboa.

O ex-presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, assegura o discurso de encerramento, a partir das 17 horas. Seguem-se as intervenções finais de Carlos Monjardino, Nuno Severiano Teixeira e José Freitas Ferraz. A conferência tem entrada livre.