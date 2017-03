Serviços de Saúde dizem que é de pequenino que se apaga a beata

Aconselhar as gerações mais novas contra os males do tabagismo e impedir que o cigarro pegue de estaca entre os jovens de Macau são dois dos objectivos assumidos pela Direcção dos Serviços de Saúde (SSM) para os próximos anos. Na resposta a uma interpelação escrita da deputada da Assembleia Legislativa (AL) Ella Lei Cheng I, o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, fez um balanço do trabalho desenvolvido pelo organismo em torno da questão do combate ao tabaco e apresentou um balanço dos resultados obtidos nos últimos anos.

De acordo com as estatísticas reveladas pelo “Estudo sobre o Consumo do Tabaco pelos Jovens de Macau 2015”, a taxa de adolescentes expostos ao fumo passivo diminuiu de 39,4 por cento em 2010 para 30,3 por cento em 2015: “Nos últimos cinco anos, a Direcção dos Serviços de Saúde deu ao todo 78 palestras contra o tabagismo direccionadas a todos os alunos de escolas primárias e secundárias. As iniciativas tiveram uma participação que excedeu os seis mil estudantes”, referiu o responsável. Lei Chin Ion observou ainda que as acções do género efectuadas em colaboração com grupos de acção social em escolas foram ainda mais numerosas: “Foram organizadas 277 palestras, com participação de mais de 15 mil alunos”.

Os dados apresentados pelos Serviços de Saúde de Macau mostram ainda que o número de fumadores ilegais (menores de 16 anos) tem vindo a baixar, tendo caído de 200 casos em 2012 para 58, em 2016: “Para os fumadores ilegais menores de 16, os Serviços de Saúde registam os seus dados pessoais e informam as respectivas famílias ou responsáveis de educação para prevenir o tabagismo nos adolescentes através também da via familiar”, sublinhou Lei Chin Ion.

Entre 2014 e 2016, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) organizou mais de 1800 actividades de aconselhamento e “prevenção contra o tabaco”, “construção de uma vida sã”, e “prevenção contra comportamentos desviantes”, que obtiveram a participação de mais de 63 mil estudantes.