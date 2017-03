Secretário para a Segurança inspecciona Direcção dos Serviços Correccionais

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, procedeu ontem de manhã a uma acção de inspecção ao funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais (DSC). O governante procurou conhecer o estado dos equipamentos de segurança e do sistema informático das instalações prisionais do território, bem como o funcionamento concreto do Instituto de Menores.

Numa reunião de trabalho com a direcção e chefias da Direcção dos Serviços Correcionais, o secretário para a Segurança recebeu explicações sobre os equipamentos e instalações de hardware e software e sobre o sistema de segurança do Estabelecimento Prisional de Macau, situado em Coloane.

Dada a “carência de recursos humanos” e a “insuficiência de espaço nas zonas prisionais”, o secretário “deu imediatamente instruções ao director da DSC para que elabore planos de melhoramento, com recurso à optimização dos meios científicos e tecnológicos a fim de fortalecer o trabalho policial e a administração penitenciária, no sentido de conseguir uma gestão mais moderna e humana”, informou o Gabinete do Secretário para a Segurança.