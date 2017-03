Samsung vai ressuscitar Galaxy Note 7

A Samsung Electronics anunciou esta terça-feira que vai vender e alugar telemóveis reparados do modelo Galaxy Note 7, depois de no ano passado a empresa ter decidido suspender a respectiva produção devido a incêndios nas baterrias de íon-lítio.

Em comunicado, a empresa sul-coreana explicou que não decidiu ainda em que países e quando vai colocar à venda esses exemplares, o que deverá depender “de consultas com as autoridades reguladoras e as operadoras e da procura local”.

No total, a Samsung tem previsto vender ou alugar cerca de três milhões de telemóveis Galaxy Note 7, de acordo com cálculos da agência sul-coreana Yonhap.

Além da reutilização dos aparelhos, outra das estratégias da empresa é reciclar os componentes. A Samsung colocou à venda o ‘smartphone’ Galaxy Note 7, a 19 de Agosto de 2016, mas poucos dias depois começou a receber queixas sobre incêndios durante o processo de carregamento da bateria destes modelos.

A empresa acabou por retirar do mercado mais de dois milhões de telemóveis deste modelo, que continuou a registar incêndios, levando ao fim da produção em Outubro.

A investigação da Samsung sobre os perigos do Galaxy Note 7 concluiu que as baterias foram as responsáveis pela avaria que custou à empresa mais de 5.000 milhões de euros.