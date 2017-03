Receitas brutas dos casinos podem crescer entre 13 e 14 por cento em Março

As receitas brutas das concessionárias de jogo de Macau atingiram os cinco mil milhões de patacas na semana passada, o que implica uma média diária de 714 milhões de patacas, informam os analistas da corretora Sanford C. Bernstein, numa nota de imprensa.

Os resultados fizeram com que as receitas brutas de jogo registadas até à data ascendessem aos 17,5 mil milhões de patacas, elevando a receita média diária esperada para Março para 673 milhões de patacas: “Comparativamente à taxa média diária de Fevereiro, que atingiu os 821 milhões de patacas, a taxa média diária das receitas brutas de jogo mensais até à data, que rondam os 673 milhões de patacas, representam uma descida de 18 por cento”, observa a Bernstein, numa nota, citada pelo site Asia Gaming Brief. “[O segmento] VIP continuou forte e o factor sorte na semana passada manteve-se em níveis normais, de acordo com o que pudemos verificar”, acrescenta.

A Bernstein prevê que as receitas de Março se situem entre os 20,3 e os 20,5 mil milhões de patacas, o que representaria um aumento de 13 a 14 por cento, comparativamente ao mesmo mês do ano passado.