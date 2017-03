Proprietários do Pearl Horizon entregaram petição na Assembleia Legislativa

A Associação de Proprietários do Pearl Horizon entregou esta segunda-feira uma petição na Assembleia Legislativa em que solicita a Ho Iat Seng, presidente do hemiciclo que acelere os procedimentos de auscultação das reuniões em que foi discutida a Lei de Terras com o propósito de esclarecer, de uma vez por todas, a intenção legislativa do diploma.

No início do mês, à margem da reunião anual da Assembleia Nacional Popular, Ho Iat Seng assumiu a disponibilidade do hemiciclo para escutar as gravações das sessões em que o polémico diploma foi discutido. Os membros do organismo querem que a proposta avançada por Ho em Pequim se concretize o mais rapidamente possível.

Uma outra declaração feita em Pequim – pelo presidente do Grupo Polytec – está a devolver alguma esperança a quem investiu na compra de fracções no empreendimento Pearl Horizon. Or Wai Sheun diz que a empresa a que preside tem capacidade para indemnizar os proprietários que adquiriram os apartamentos em fase de projecto directamente à Polytec.

Ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Kou Meng Pok, presidente da Associação dos Proprietários do Pearl Horizon, revelou que o organismo enviou de imediato uma carta a Or Wai Sheun. A resposta por parte do presidente do Grupo Polytec ainda não se materializou, mas Kou reconhece que a abertura manifestada pelo empresário é positiva, ainda a maior parte dos membros da Associação tenham adquirido as fracções em segunda ou mesmo em terceira mão.