Polícia Judiciária detém dois suspeitos de furto em autocarro

A Polícia Judiciária (PJ) resolveu um caso de roubo que decorreu num dos autocarros públicos do território, tendo procedido à detenção de dois cidadãos da República Popular da China. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, uma mulher terá denunciado o roubo do seu telemóvel num autocarro no ano passado. Depois de verificar as imagens obtidas nas câmaras de vigilância, a polícia de investigação do território encontrou três indivíduos a rodearem a vítima e um deles a roubar o telemóvel do casaco da mulher. Depois disso, os três suspeitos deixaram o território, até recentemente, quando dois deles regressaram a Macau, tendo a PJ interceptado os dois indivíduos. Os alegados larápios têm 39 e 46 anos e um deles admitiu que ambos cometeram vários furtos em autocarros durante esta estadia em Macau. A PJ continua no encalço do terceiro suspeito.

