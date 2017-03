Plano de reaproveitamento de Lai Chi Vun definido até Julho

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) reiterou ontem, na resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei, que tenciona avançar o mais brevemente possível para a demolição de nove dos estaleiros navais que ainda perduram em Lai Chi Vun. O organismo liderado por Susana Wong explica a decisão com a preocupação com a segurança de quem vive ou visita a pequena localidade de Coloane.

No mesmo documento, a DSAMA lembra que o Instituto Cultural se prepara para revitalizar um dos estaleiros e duas das casas de Lai Chi Vun, que deverão ser mantidas para memória futura.

A reabilitação de Lai Chi Vun, reconhece a DSAMA, foi proposta no âmbito do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, um projecto que foi recentemente submetido a consulta pública. Na resposta a Ella Lei Cheng I, o governo diz que a empreitada de planificação deve estar concluída em Julho próximo, devendo ser posteriormente enviada a diferentes serviços e departamentos do Governo para referência.

O processo de planificação e reaproveitamento da área deve ser conduzido pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). Depois de recolher opiniões junto de diferentes departamentos do Governo, o organismo dirigido por Li Canfeng deve tornar públicos os plano do Executivo para a zona.