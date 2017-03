A época balnear só começa em Maio, mas a Piscina do Hotel Estoril vai reabrir já no próximo sábado. A informação foi ontem veiculada pelo Instituto do Desporto, que deu conta do fim da empreitada de renovação a que a estrutura foi submetida. A piscina vai permanecer aberta entre 1 de Abril e 30 de Novembro. O preço de admissão, informa o Instituto do Desporto, mantém-se.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...