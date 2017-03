Mundial 2018: Nova Zelândia assegurou presença no “play off” da Oceânia

A Nova Zelândia assegurou a presença no ‘play-off’ de qualificação da Oceânia para o Mundial2018 de futebol, ao vencer na recepção a Fiji, por 2-0, com dois golos de Ryan Thomas.

O ala dos holandeses do PEC Zwolle marcou um golo em cada parte, aos 27 e 68 minutos, garantindo aos neozelandeses o primeiro lugar do grupo A da terceira fase de qualificação para o Mundial2018.

Adversário de Portugal no grupo A da Taça das Confederações, a disputar em Junho, na Rússia, a Nova Zelândia soma 10 pontos em quatro jogos, mais nove do que a Nova Caledónia, que tem menos dois jogos, enquanto as Fiji, também com dois jogos disputados, ainda não pontuaram.

A Nova Zelândia, que procura reeditar as presenças nas fases finais de 1982 e 2010, vai disputar, em Novembro, a única vaga da Oceânia para o Mundial2018, no ‘play-off’ frente ao vencedor do agrupamento B, que pode ficar definido na quarta-feira, caso o Tahiti vença na recepção à Papua Nova Guiné.