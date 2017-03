MIECF assinala 10ª edição com criação da plataforma “Intercâmbio Verde”

O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF) arranca esta quinta-feira e contempla a criação da plataforma permanente “Intercâmbio Verde”, que promove a cooperação entre empresas do sector ambiental. Presentes na 10ª edição do evento – que este ano tem como tema o “Desenvolvimento Verde Inovador para um Futuro Sustentável” – estarão o secretário de Estado do Ambiente de Portugal e o ex-director executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Sílvia Gonçalves

Realiza-se entre 30 de Março e 1 de Abril, no Venetian, a 10º edição do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla em inglês), sob o tema “Desenvolvimento Verde Inovador para um Futuro Sustentável”. Durante o evento, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), que assume a coordenação a par com a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, vai estabelecer de forma permanente a plataforma “Intercâmbio Verde”, para intensificar a ligação de projectos ambientais entre Macau, a Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas, a União Europeia e os países de língua portuguesa. A edição de 2017 da MIECF conta com a presença de Achim Steiner, ex-director executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e actual vice-presidente internacional do Conselho Chinês para a Cooperação Internacional em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Presentes estarão ainda o secretário de Estado do Ambiente de Portugal, Carlos Martins, e a Agência Portuguesa do Ambiente. O Fórum mantém nesta edição o orçamento dos últimos cinco anos: 25 milhões de patacas.

“Nos últimos anos [o MIECF] tem-se dedicado à construção de uma plataforma verde e à divulgação das informações no que diz respeito ao desenvolvimento verde, no sentido de fornecer oportunidades de negócio verde às empresas”, assinalou ontem Jackson Chang. O presidente do IPIM apresentou os dados relativos às últimas nove edições da MIECF, que dão conta da organização de “mais de 4.000 bolsas de contacto, resultando na assinatura de 241 projectos de cooperação”. Segundo o responsável, “77,6 por cento dos projectos de cooperação, contabilizando 187, já foi posto em andamento. Destes 187 existem 99 que, em termos de investimento nos projectos, as iniciativas entre as empresas de Macau e as províncias e regiões da Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas representam 53,5 por cento do valor total”.

Jackson Chan explicou ainda a escolha do tema deste ano, “Desenvolvimento Verde Inovador para um Futuro Sustentável”, como uma resposta “à campanha ambiental global que visa transformar a inovação verde no principal motor de desenvolvimento social, bem como a fim de coordenar com as orientações de desenvolvimento constantes do 13º Plano Quinquenal”.

No centro da 10ª edição do MIECF está o Fórum Verde, que este ano inclui oito sessões e ainda uma apresentação especial. O orador principal, Achim Steiner, foi director executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Além de director da Oxford Martin School, é actualmente vice-presidente internacional do Conselho Chinês para a Cooperação Internacional em Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 31 de Março, Steiner participa numa sessão sobre o tema do evento – “Desenvolvimento Verde Inovador para um Futuro Sustentável” – durante a qual irá debater políticas e medidas de apoio à indústria verde, bem como analisar casos específicos sobre estratégias e técnicas de protecção ambiental.

O Pavilhão de Macau inclui nesta edição um “Espaço Verde de Contactos” e uma “Área de Exposições e Negociações. Será ainda criada, nas mesmas instalações, uma “Área de Exposição de tecnologias Inovadoras de Protecção Ambiental”, que integra 11 das mais recentes tecnologias e produtos de protecção ambiental. A “Mostra Verde” conta este ano com a instalação, pela primeira vez, do Pavilhão de Pequim e do Pavilhão da República Checa.

O IPIM irá ainda estabelecer, e de forma permanente, a plataforma “Intercâmbio Verde”, uma iniciativa especial que procura criar oportunidades para o intercâmbio e cooperação entre empresas verdes de Macau e outros pontos do globo. Jackson Chan disse tratar-se de “uma plataforma não só destinada aos dias da realização do MIECF. Conta com o apoio da União Europeia e do Pan-Delta do Rio das Pérolas”, explica. Os interessados poderão depois do evento “procurar oportunidades de negócio nesta plataforma”, explicou.

Irene Lau, directora executiva do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, deu conta da evolução de um evento cujo arranque decorreu em 2008: “Tem tido um contributo não só para Macau mas para as regiões vizinhas. As primeiras edições implicaram uma grande quantidade de lixo, eram necessários cento e tal camiões para o transportar, hoje são 20 camiões. De 2008 até agora tem havido um crescimento em tudo: no número de sessões, nos oradores, nas bolsas de contacto. Durante as últimas cinco edições não houve qualquer aumento de orçamento”, assinalou a directora, esclarecendo depois que o mesmo é de 25 milhões de patacas: “Nunca ultrapassámos este valor e esperamos também não ultrapassar este ano”, assumiu.

No último dia do programa, o MIECF estará de portas abertas com o “Dia Verde do Público”, sob o tema “Vamos Criar Um Ambiente Verde – Reduzir Desperdícios, Valorizar os Alimentos”. Um dia de acesso aberto a todos, que contempla várias actividades orientadas para as famílias, para consciencializar os mais jovens para a protecção ambiental.