Maserati chama quase 40 mil veículos à revisão na China

O fabricante italiano de automóveis topo de gama Maserati vai chamar à revisão quase 40.000 veículos vendidos na República Popular da China, a maioria devido a um problema com a cablagem que origina riscos de incêndio, informaram esta terça-feira as autoridades chinesas.

Em comunicado, a Administração-Geral de Supervisão da Qualidade, Inspecção e Quarentena da China explica que os cabos dispostos debaixo dos acentos eléctricos da frente podem gerar fricção ao serem ajustados, o que poderá resultar num curto-circuito e consequente incêndio.

Os modelos afectados são os sedans Quattroporte (11.815), Ghibli (14.004) e o Levante (5.802), fabricados entre Março de 2013 e dezembro de 2016.

A revisão começa no próximo dia 30 de junho. Os restantes 7.660 veículos são unidades do SUV Levante, fabricados entre 31 de Maio de 2016 e 27 de Fevereiro de 2017, e que serão chamados à revisão a partir desta semana.

Os preços dos modelos oscilam entre 911.000 yuan e três milhões de yuan. No ano passado, a Maserati chamou 21.000 veículos à revisão na China, devido a um defeito no desenho do pedal do acelerador.