Livro sobre Fernando Pessoa lançado em Macau

O livro “Do Vazio ao Cais Absoluto ou Fernando Pessoa entre Oriente e Ocidente”, de Paulo Borges, foi apresentado em Macau anteontem, numa sessão, incluída no Congresso “Filosofia e Literatura: Entre Portugal e Macau – Lusofonia, Utopia Criadora?”, que decorreu no auditório do Instituto Internacional de Macau (IIM). O Congresso decorre até amanhã em três instituições do ensino superior locais.

Professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Paulo Borges é autor de inúmeros trabalhos (entre ensaios filosóficos, poesia, ficção, teatro, comunicações em conferências e artigos em revistas científicas), muitos dos quais dedicadas à obra do poeta Fernando Pessoa.

Durante a sessão, foram também apresentados trabalhos dos professores Paulo Ferreira da Cunha e António de Abreu Freire, além das edições mais recentes da Universidade do Porto e do Instituto Internacional de Macau. O Congresso teve sessões ontem no Instituto Politécnico de Macau (IPM), prosseguindo amanhã na Universidade de Macau (UM).