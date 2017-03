Livro “Carlos D’Assumpção – Um Homem de Valor” lançado no Albergue

O livro “Carlos D’Assumpção – Um Homem de Valor” vai ser lançado no início do próximo mês, numa iniciativa com a chancela do Albergue SCM. Editado pelo organismo, este é o segundo volume da Colecção MacauFotoBios, um projecto que reúne fotobiografias de personalidades de relevo da comunidade macaense. A recolha e a organização dos conteúdos desta edição – nomeadamente de fotografias e de documentos sobre Carlos D’Assumpção que nunca antes foram disponibilizados ao público – estiveram a cargo da historiadora Celina Veiga de Oliveira.

“Macau engrandece-se, homenageando o cidadão que tão bem soube interpretar o valor do diálogo e da urbanidade entre os homens, a figura política macaense mais marcante do último quartel do século XX e que contribuiu de forma incontornável para a construção da história recente de Macau”, escreveu o Albergue SCM em comunicado enviado às redacções.

Carlos D’Assumpção, que nasceu em Macau em 1929, foi advogado, figura activa nas instituições públicas e privadas e nos órgãos políticos do território. Na Assembleia Legislativa, desempenhou as funções de deputado e de presidente do hemiciclo ao longo de quatro legislaturas consecutivas. Também foi membro da Comissão de Redacção da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

A sessão de lançamento do livro – que reúne um total de 267 páginas em português, chinês e inglês – está agendada para as 15h do dia 8 de Abril, no Albergue SCM. A apresentação estará a cargo de Diamantino Ferreira, vogal da Associação dos Advogados de Macau e a sessão conta com a co-organização do Círculo dos Amigos da Cultura de Macau (CAC).