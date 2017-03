Lei do ensino superior pode entrar em vigor apenas um ano após ser aprovada

A questão do prazo para a entrada em vigor do novo regime e o artigo relativo à criação do Fundo do Ensino Superior foram os únicos pontos da nova versão da proposta de lei que mereceram reparos por parte dos deputados da 2.a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. O organismo está a ultimar as sugestões de alterações a apresentar ao Executivo.

Rodrigo de Matos

A discussão da proposta de lei intitulada “Regime do Ensino Superior” segue a bom ritmo na 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Duas sessões de debate estavam previstas para esta semana, mas a comissão arrumou com o assunto logo na primeira, que ontem se realizou. Por isso, a reunião marcada para amanhã poderá implicar desde logo a apresentação antecipada ao Governo das ideias e das posições defendidas pelos deputados relativas à nova versão do diploma. O Executivo alterou o prazo da entrada em vigor da lei de 90 dias para um ano após a sua publicação.

A mais recente versão da proposta de lei apresentada pelo Governo mereceu poucos reparos dos deputados, conforme revelou ontem à comunicação social, após a reunião, o deputado Chan Chak Mo, que preside à 2.a Comissão: “O Governo acolheu várias das nossas sugestões e aperfeiçoou a redacção de muitos dos artigos desta proposta de lei. Foram poucas as alterações de fundo relevantes”, considera.

As excepções foram apenas o artigo 32, sobre o financiamento do ensino superior, e a questão do prazo para a entrada em vigor da lei, assuntos sobre os quais os deputados irão pedir explicações no próximo encontro com membros do Governo: “Este artigo [32] prevê a criação do Fundo do Ensino Superior, bem como o seu regime de atribuições, composição e funcionamento. E isto tudo é estabelecido por regulamento administrativo e não por lei. Como se trata de uma matéria complexa, se calhar vamos pedir ao Governo um esclarecimento sobre esta opção”, adiantou Chan Chak Mo.

Quanto ao prazo para a entrada em vigor da lei, o assunto também deverá ser matéria para negociação. Na versão inicial da proposta, o prazo definido para a entrada em vigor era de 90 dias após a publicação da lei. Justificando com a necessidade de aprovar simultaneamente com a lei uma série de regulamentos administrativos do ensino superior, ainda a ser trabalhados, o Executivo resolveu alargar esse prazo para um ano: “Segundo a opinião de alguns membros da comissão, este prazo é longo demais. Se calhar, vamos perguntar ao Governo se vai ponderar a alteração deste prazo para meio ano”, avançou o presidente da 2.ª Comissão.

A Comissão irá agora tentar reunir amanhã com o Governo para discutir sobre essas duas questões, para que a proposta seja submetida ao plenário para ser aprovada “o quanto antes”.