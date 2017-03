O julgamento do antigo Procurador do Ministério Público, Ho Chio Meng, é hoje reatado no Tribunal de Última Instância, depois das duas últimas audiências do processo terem sido canceladas por falta de comparência das testemunhas. O reinício do julgamento está agendado para as 9h30 minutos. Ho Chio Meng é agora defendido pela advogada Oriana Inácio Pun.

