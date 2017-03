Incêndio destrói parcialmente estádio do Shanghai Shenhua

Um incêndio danificou esta terça-feira uma das partes laterais do estádio do Shanghai Shenhua, clube dos futebolistas Carlitos Tévez e Freddy Guarín (ex-FC Porto), num incidente que não causou quaisquer vítimas.

A informação foi dada pelo departamento de incêndios do governo de Xangai, que recebeu o alerta às 08:16 locais e enviou uma equipa de bombeiros, que controlaram e apagaram o incêndio.

Os responsáveis comunicaram na rede social Weibo, o equivalente ao Twitter na China, que não houve feridos e que será conduzida uma investigação para determinar as causas do ocorrido.

A imprensa local adianta que as obras que estão a decorrer num dos pavilhões do estádio Hongkou poderão estar na origem do sucedido no recinto, a primeira infra-estrutura profissional para futebol na China, construído em 1999.

Em dúvida está também a possibilidade do Shanghai Shenhua, quarto classificado após dois jogos na liga chinesa, jogar no recinto os seus próximos compromissos.