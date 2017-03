Imposto de circulação: Mais de 43 mil proprietários ainda não pagaram

O período de pagamento do imposto de circulação automóvel termina na próxima sexta-feira e até ao momento foram quase 44 mil os proprietários de viaturas que ainda não regularizaram, a situação com a aquisição do respectivo dístico junto da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. A informação foi ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que recorda que os 43 678 veículos que se encontram em falta poderão ter que incorrer em despesas suplementares se imposto não for pago até ao final do mês.

