IC vai “fazer uma série de trabalhos de investigação interna”, diz Leung Hio Ming

O presidente do Instituto Cultural (IC), Leung Hio Ming, disse ontem em conferência de imprensa que o organismo vai “fazer uma série de trabalhos de investigação interna”, entre os quais o estudo do processo de recrutamento e “a maneira de assinalar as irregularidades”, com o objectivo de corrigir os desvios e as más práticas recentemente denunciadas por um relatório do Comissariado Contra a Corrupção.

“Para mim e para o IC, acho que é um choque”, afirmou Leung sobre as práticas denunciadas pelo CCAC, antecipando que, no caso de ser detectado “qualquer problema de funcionamento, o IC vai, certamente, tratar ou corrigir os seus erros.”

O resultado do estudo promovido pelo Instituto Cultural – exigido por Alexis Tam depois das denúncias feitas pelo CCAC – será apresentado ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura: “Estamos a reunir sempre, sobre a situação” e “damos muita atenção às questões levantadas pelo CCAC”, garantiu Leung Hio Ming.