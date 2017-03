Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia recebeu 158 projectos em 2016

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia anunciou ontem que no ano passado recebeu um total de 158 candidaturas de projectos de investigação científica, tendo avaliado 131 deles e aprovado 76. O montante total financiamento atribuído pelo organismo foi de 160 milhões de patacas.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Cheang Kun Wai, membro da comissão administrativa do Fundo, referiu que o financiamento de investigação tem potenciado muito pessoal para essa área e consolidado as bases da investigação científica, fomentando a capacidade de investigação de universidades e institutos, sendo ainda muitos os projectos em desenvolvimento impulsionados por entidades privadas. O fundo iniciou ontem dois dias de apresentação de projectos de investigação científica que receberam financiamento público no ano passado.