Festival de Taiwan 2017: “Todos gostamos de livros infantis”

A edição de 2017 do Festival de Taiwan em Macau tem por tema “Tempos Florais” e terá duas linhas de força: “Todos gostamos de livros infantis” abrange exposições, workshops, palestras e concertos. Já o “Visionamento dos Prémios de Cinema Golden Horse” prevê a projecção de sete películas formosinas e ainda do filme local “Crash”, nomeado para Melhor Curta-metragem de Acção em 2016.

Elisa Gao

Macau acolhe no final da semana o pontapé de saída na terceira edição do Festival de Taiwan. A partir da próxima quinta-feira e até ao dia 17 de Abril, coincidindo com a Páscoa, o evento irá trazer 18 sessões à Casa Memorativa Sun Yat Sen, ao Teatro Clementina Leitão Ho Brito e à Igreja de São Domingos.

“Tempos Florais” é o tema da edição deste ano do certame. Lu Chang-shui, director-geral do Gabinete da Delegação Económica e Cultural de Taipé em Macau, falou à imprensa à margem da apresentação do evento: “O Festival de Taiwan é diferente das muitas exposições de arte e actuações que decorrem em Macau. É muito juvenil e próximo à vida e nós escolhemos, por isso, temas que sejam atraentes para os jovens locais”.

A iniciativa coloca um enfoque especial sobre os livros infantis ilustrados: “Taiwan e Macau dão bastante atenção à educação infantil inicial e os livros ilustrados deveriam ser os primeiros livros das crianças. Os pais usam os livros para ensinar os mais pequenos e reforçarem as suas relações parentais”, explica Lu Chang-shui, acrescentando: “Esperamos trazer a cultura taiwanesa de educação infantil inicial para Macau”.

O festival terá dois eixos centrais: na primeira semana, exposições, workshops, palestras, e até concertos relacionados com livros infantis ilustrados; enquanto, na segunda semana, a atracção serão as projecções dos filmes vencedores da última edição dos Golden Horse Film Awards, além da película local “Crash”.

A primeira semana terá sessões dedicadas a livros infantis na Casa Memorativa Sun Yat Sen, com uma exposição de livros infantis de Taiwan intitulada “Todos gostamos de livros infantis”, aberta ao público as 10h às 17h, excepto às terças-feiras. Dois escritores taiwaneses convidados – Hsiu-Yu Chang e Shu-Ti Liao – vão dar uma palestra e ministrar um workshop cada. Os dois workshops serão realizados entre as 14h30 e as 16h30 dos dias 8 e 9 de Abril, com vagas para apenas 15 pares pai-e-filho, enquanto o concerto do livro infantil “Guerra e Paz” decorrerá no dia 9, às 17h.

Na segunda semana, os filmes estarão no centro dos acontecimentos, com sessões de projecção no Teatro Clementina Leitão Ho Brito, incluindo as dos sete filmes premiados nos Golden Horse Film Awards: “Hopscotch”, “The Terrorizers”, “The Boar King”, “7 Days in Heaven”, “The Fourth Portrait”, “When Love Comes” e “Panay”. Por sua vez, a curta-metragem local “Crash”, nomeada para o prémio de Melhor Filme de Acção nos Golden Horse Awards 2016, será também projectada para o público. No dia 16, o cantor e músico indígena taiwanês Suming irá dar um concerto com as músicas do filme “Panay”, que lhe valeram o prémio de Melhor Canção Original nos Golden Horse. Além disso, o Coro Filarmónico de Taipé e a Orquestra de Macau irão executar o Concerto-missa de Páscoa na Igreja de São Domingos nos dias 15 e 16.