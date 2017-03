Ferreira da Cunha dá palestra em Macau sobre constitucionalismo global

O professor português de direito Paulo Ferreira da Cunha, catedrático da Universidade do Porto, irá ministrar em Macau a palestra “Perspectivas Constitucionais: da ‘Constituição Europeia’ ao Constitucionalismo Global”. O certame decorre amanhã, pelas 15h, na Faculdade de Direito da Universidade de Macau.

O debate em torno de uma constituição de âmbito continental tem sido uma constante ao longo da história da União Europeia (UE). Hoje em dia, o Tratado de Lisboa é uma realidade, mas outros desenvolvimentos têm ganho forma, avistando-se no horizonte novas possibilidades para o constitucionalismo transnacional ou internacional.

Será à volta desses temas que irá falar Paulo Ferreira da Cunha, uma autoridade na matéria. Constitucionalista e cultor da filosofia do direito e da política, o professor da Universidade do Porto encontra-se actualmente a desenvolver um trabalho no Brasil, envolvido no processo de criação de um Tribunal Constitucional Internacional.