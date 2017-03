Executivo vai investir parte da reserva financeira na província de Cantão

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau tenciona investir parte das suas reservas financeiras no desenvolvimento de infra-estruturas e de programas de grande magnitude na vizinha província continental de Guangdong. A revelação foi feita esta segunda-feira à emissora em língua chinesa da Rádio Macau por parte de Anselmo Teng, presidente da Comissão Administrativa da Autoridade Monetária de Macau.

O responsável adiantou ainda que o Executivo tenciona investir até 20 mil milhões de renminbi na província de Cantão, ainda que o plano de investimento do Governo só agora esteja a ser definido. O Presidente da Autoridade Monetária espera poder adiantar novos detalhes ainda durante o corrente ano.

Teng fez, de resto, ontem a apologia da diversificação da carteira de investimentos a que está associada a reserva financeira do território, depois da Autoridade Monetária ter comunicado perdas de 500 milhões de dólares em activos bolsistas ao longo do último ano. A volatilidade do mercado financeiro da República Popular da China levou a Região Administrativa Especial a ajustar o portfolio de investimento com o objectivo de conter o volume de perdas. A autoridade monetária prepara-se, de resto, para conduzir um novo reajustamento da carteira de investimentos devido ao aumento das taxas de juro nos Estados Unidos da América e ao consequente relaxamento das políticas monetárias.

Ontem, e apesar de garantir que o aumento das taxas de juro nos Estados Unidos da América ainda não teve impacto sobre as estratégias de investimento de Macau, o secretário para a Economia e Finanças não escondeu a preocupação com o impacto que a medida pode vir a ter sobre a economia do território, nomeadamente no que diz respeito ao consumo interno e à capacidade financeira dos consumidores do território. Lionel Leong defendeu que a subida das taxas de juro nos Estados Unidos vai contribuir para a desvalorização efectiva da pataca e para o encarecimento do custo de vida na RAEM.

Relativamente à carteira de investimentos do território nos mercados bolsistas e cambiais, Lionel Leong culpou as flutuações do mercado financeiro pelos prejuízos registados. Os rendimentos dos investimentos anuais da reserva financeira cifrara-se em 3,31 mil milhões de dólares, correspondendo a uma rentabilidade anual de cerca de 0,8 por cento.