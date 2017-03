Equador concede isenção de visto a titulares de passaporte da RAEM

O Equador é a mais recente nação a facilitar a vida dos titulares do passaporte da Região Administrativa Especial de Macau que queiram visitar o país. Num breve comunicado ontem enviado à imprensa, a Direcção dos Serviços de Identificação informou que os turistas do território que queiram entrar no Equador, podem fazê-lo “sem obrigações de visto, sendo-lhes permitida uma estadia de até 90 dias”. Actualmente são 128 os países e territórios que concedem isenção de visto ou visto à chegada a titulares de passaporte da RAEM.

