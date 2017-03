A Universidade de Macau (UM) está a preparar o seu Dia Aberto, a realizar no domingo de 9 de Abril, no campus da instituição. Entre as várias actividades programadas, incluem-se um desfile dos estudantes internacionais da instituição de ensino superior, jogos, actuações de cantores locais que estudaram na universidade e um Festival de Gastronomia Internacional.

