Concurso tenta descobrir novos talentos da composição musical em Macau

A Associação de Compositores, Autores e Editores de Macau (MACA) anunciou ontem a abertura de uma competição destinada a descobrir novos talentos na área da composição musical. O pontapé de saída para a quinta edição do concurso “Song Writers Quest” foi ontem dado com a abertura do período de recepção das candidaturas, que podem ser apresentadas até ao dia 28 do próximo mês.

Um painel de jurados irá seleccionar as oito melhores músicas de entre todas as candidatas. Essas serão as apuradas para a última ronda da competição. No dia 8 de Julho, no The Sands Theatre, as oito finalistas serão executadas perante o público, com sete prémios em disputa: Melhor Canção (com direito a primeiro, segundo e terceiro prémios), Melhor Música, Melhor Letra, Melhor Actuação e Canção Favorita. As oito composições finalistas vão ser ainda incluídas no sexto volume do Álbum MACA, como prémio e aliciante para os participantes.