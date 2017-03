Associações assinam carta de intenções para promover combate ao cigarro

A Casa dos Trabalhadores da Indústria de Jogo e a Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção da Saúde assinaram uma carta de intenções e vão promover, nos próximos três anos, métodos de prevenção e de combate ao tabagismo junto dos trabalhadores do jogo, tal como fortalecer os trabalho de dissuasão do cigarro. De acordo com a emissoraem língua chinesa da Rádio Macau, o serviço ambulatório da Associação para a Abstenção do Fumo e Protecção da Saúde recebeu um total de 1,154 visitas no ano passado, tendo os trabalhadores do jogo representado mais de 40 por cento. A taxa de sucesso da cessação tabágica é de 33 por cento e o visitante mais jovem tinha 17 anos. A associação garante que vai continuar a fortalecer os programas educativos para reduzir a exposição dos jovens ao fumo e à adição.

