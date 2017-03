Taxa de desemprego permanece nos dois por cento

A taxa de desemprego manteve-se inalterada nos dois por cento nos três meses que mediaram entre Dezembro do ano passado e Fevereiro último. Os dados foram ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, que sublinha que as taxas de desemprego (2 por cento), de desemprego dos residentes (2,8 por cento) e de sub-emprego (0,5 por cento) se mantiveram nos mesmo níveis do período imediatamente anterior.

No final de Fevereiro, a população activa de Macau totalizava os 387 mil indivíduos, dos quais 379 100 dispunham de emprego permanente. O número representa uma diminuição de 2800 postos de emprego face ao trimestre compreendido entre Novembro de 2016 e Janeiro de 2017.

A título de curiosidade, os Serviços de Estatísticas e Censos assinalam que o número de empregados em sectores como os jogos e lotarias, as actividades culturais e recreativas ou as lotarias e outros serviços decresceu, ainda que o número de empregadas do sector hoteleiro tenha aumentado.