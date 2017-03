Rosário remete decisão sobre preço dos bilhetes do metro ligeiro para depois de consulta pública

A sociedade civil tem manifestado preocupação com o preço dos ingressos do futuro metro ligeiro e sobre quando será publicada a informação relativa à utilização dos assentos prioritários, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a mesma estação, o secretário para os Transportes e Obras Públicas referiu que a consulta pública sobre a lei que regula o metro ligeiro ainda não terminou. Depois de terminado o período de consulta e com o relatório concluído, o Governo tomará uma decisão final, assegurou Raimundo do Rosário, que disse ainda esperar que a sociedade “leve as coisas devagar, não esteja tão ansiosa”.

O Governante lembrou que o metro ligeiro é algo novo em Macau, portanto algum enquadramento da direcção geral a tomar depende da consulta pública, sendo que alguns aspectos mais específicos não necessitam dessa consulta, considerou ainda. Questionado sobre se continuará a apoiar o metro ligeiro, caso a empresa concessionária baixe o preço dos bilhetes, Rosário disse que a possibilidade não está excluída, uma vez que o custo de operações do metro não é baixo.