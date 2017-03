Pequim confirma fim da interdição de carne de vaca brasileira

A República Popular da China confirmou ontem o fim da suspensão da importação de carne de vaca brasileira e a reabertura total do seu mercado, após confirmar que os produtores daquele país tomaram as medidas necessárias para garantir a segurança alimentar.

“Acabámos com a suspensão, visto que as empresas brasileiras implicadas tomaram as medidas necessárias para assegurar a qualidade dos produtos”, afirmou ontem a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Hua Chunying, em conferência de imprensa.

“A China decidiu suspender as importações a partir das empresas envolvidas, até que fosse garantido que os produtos importados estavam em boas condições”, acrescentou.