Lucros da indústria chinesa cresceram mais de 30 por cento

Nos dois primeiros meses do ano, o sector transformativo da República Popular da China gerou lucros na ordem de um bilião de yuan, mais 31,5 por cento do que em igual período do ano passado. Ontem ficou também a conhecer-se o desempenho da Sinopec durante o ano passado. A maior refinaria do Continente asiático viu os lucros cresceram 44 por cento em 2016.

Os lucros dos principais grupos industriais da República Popular da China subiram 31,5 por cento nos dois primeiros meses de 2017, em termos homólogos, para um bilião de yuan, segundo dados oficiais ontem publicados.

Já os lucros das empresas estatais duplicaram, entre Janeiro e Fevereiro, face ao mesmo período de 2016, fixando-se em 234.000 milhões de yuan.

A subida dos lucros foi, sobretudo, sustentada pelo aumento da produção industrial e dos preços das matérias-primas – favorável para os sectores mineiro, refinaria e química -, segundo He Ping, analista do Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

Os números confirmam a recuperação do sector industrial do Continente, que nos primeiros dois meses de 2016 registou um crescimento homólogo de 4,8 por cento e, no ano anterior, uma queda de 4,2 por cento.

Em 2016, as firmas do sector secundário chinês com receitas anuais superiores a 20 milhões de yuan registaram um aumento dos lucros de 8,5 por cento, a maior subida em três anos.

A subida dos lucros do sector industrial da República Popular da China foram impressionantes, mas não tanto como os da maior empresa de refinação do Continente asiático. Os lucros da petrolífera chinesa Sinopec, que tem uma forte presença em Angola, aumentaram 44 por cento, em 2016, no primeiro aumento de lucros anual no espaço de três anos. No total, a empresa somou lucros no valor de 46.416 milhões de yuan, no ano passado.

Num comunicado enviado esta segunda-feira à bolsa de Hong Kong, o presidente da Sinopec, Wang Yupu, explica que a recuperação – após dois anos de queda dos lucros – deve-se aos resultados dos sectores da refinaria e dos produtos químicos.

Os lucros de exploração da Sinopec dispararam 51 por cento, face a 2015, para 78.876 milhões de yuan. A facturação total da empresa caiu, porém, 4,4 por cento e fixou-se em 1,9 mil milhões de yuan, devido ao mau momento do ramo da extracção.

Os gastos operativos recuaram 5,6 por cento, para 1,85 mil milhões de yuan. Citado pela agência Bloomberg, Tian Miao, analista do banco de investimentos North Square Blue Oak, considerou que a empresa “beneficiou muito da queda dos preços do petróleo”.

Em Agosto passado, Angola ultrapassou a Arábia Saudita e a Rússia e tornou-se o principal fornecedor de petróleo da China, segundo dados das Alfândegas chinesas. Em Setembro, o país manteve aquela posição.

Através da Sinopec Sonangol International (SSI), a Sinopec detém quotas em seis blocos de exploração de petróleo em Angola, segundo o ‘site’ oficial da empresa, tornando o país africano num dos principais destinos dos investimentos do grupo além-fronteiras.