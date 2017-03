Líderes do Occupy Central enfrentam acusações um dia depois da eleição de Carrie Lam

Três responsáveis pelo protesto de 79 dias que em 2014 paralisou algumas das principais artérias de Hong Kong foram ontem avisados pela polícia de que terão de se apresentar perante a justiça até ao final da semana. Entre os notificados estão também líderes estudantis e deputados. Os activistas criticam o facto de terem sido avisados um dia depois de Carrie Lam ter sido eleita para o cargo de Chefe do Executivo.

A polícia da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong informou líderes dos protestos pró-democracia de 2014 e pelo menos outros seis políticos e activistas que vão ser acusados judicialmente, noticiou ontem a imprensa local.

A notícia surgiu menos de uma hora depois da primeira reunião entre o chefe do Executivo cessante, Leung Chun-ying, e a nova líder do Governo, Carrie Lam, que venceu a eleição de domingo. Lam afirmou que, durante a reunião, Leung “respondeu positivamente” ao compromisso de unificar uma cidade dividida.

Sobre as acusações, a chefe do Executivo eleita disse não saber se o ‘timing’ tinha sido deliberado, e sublinhou que a tentativa de sanar divisões “não deve comprometer o Estado de direito”, de acordo com o jornal South China Morning Post (SCMP).

A polícia telefonou a três organizadores dos protestos de 79 dias, os co-fundadores do Occupy Central Benny Tai, Chu Yiu-ming e Chan Kin-man. O activista da Liga dos Sociais Democratas Raphael Wong Ho-ming e o antigo deputado Lee Wing-tat também foram chamados, além dos deputados Tanya Chan e Shiu Ka-chun, e pelo menos dois líderes estudantis.

O jornal de Hong Kong acrescentou que as pessoas contactadas devem deslocar-se à sede da polícia em Wan Chai, onde se espera que sejam detidas e acusadas. Em comunicado, o grupo pró-democracia Demosisto destacou o momento das chamadas, notando que surgiram “imediatamente depois da vitória de Carrie Lam”.

Lam tem sido apelidada “C.Y. 2.0”, numa referência às iniciais do ainda líder do Executivo, devido a receios de que continue a abordagem do antecessor à dissidência.

Em 2014, manifestantes organizaram um protesto sem precedentes, que bloqueou as principais vias de três zonas da cidade – Admiralty, Mong Kok e Causeway Bay –, para expressar descontentamento com a proposta de reforma política de Pequim, apresentada a 31 de Agosto desse ano.

Ao SCMP, Chan Kin-man confirmou ter recebido um telefonema da polícia ontem de manhã para o informar de que enfrenta a acusação de perturbação da ordem pública. Chan disse que vai a tribunal na quinta-feira.

Chan indicou que ele, Chu e Tai já esperavam a acusação, mas chamou a atenção para a altura em que é feita: “A acusação surge um dia depois da eleição do chefe do Executivo. Obviamente que o Governo não quis afectar a eleição e a campanha”, disse o professor de sociologia. “Como é que se reparam as divisões sociais com uma decisão destas um dia depois de a nova líder ser eleita?”, questionou.

Em resposta às notícias, Carrie Lam disse que “não tinha conhecimento” de que qualquer acção tenha sido adiada para prevenir danos à sua campanha: “Esta é uma acção da actual administração. As acusações são realizadas independentemente pelo Departamento de Justiça, de acordo com a Lei Básica”, disse, sublinhando que o desejo de unir a cidade não pode “comprometer o Estado de direito de Hong Kong”.