Instituto Cultural assinala Dia Mundial do Livro

O Dia Mundial do Livro celebra-se no dia 23 de Abril e a efeméride vai ser assinalada entre Abril e Maio, numa série de actividades que procuram fomentar e promover a leitura. A Semana da Biblioteca de Macau, este ano organizada sob o tema “Leitura e Imagem”, cumpre-se entre os dias 22 e 25 de Abril, tendo como quartel-general o Edifício do Antigo Tribunal. A iniciativa visa “expandir as perspectivas relativamente à leitura, explorando a inter-relação entre a imagem e a leitura”, explica o Instituto Cultural em comunicado.

