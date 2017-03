Guerra às drogas de Duterte inspira segurança aos filipinos

Um total de 81 por cento dos cidadãos filipinos sente uma maior sensação de segurança nas ruas das principais cidades do país desde o início da controversa “guerra contra as drogas” impulsionada pelo Presidente Rodrigo Duterte, segundo uma sondagem publicada esta segunda-feira.

Segundo a sondagem da consultora local Pulse Asia, 56 por cento dos entrevistados assegurou estar “de acordo” e 25 por cento “muito de acordo” com a afirmação de que as ruas estão agora “menos perigosas do que no ano passado devido à campanha contra as drogas ilegais”.

Apenas 4 por cento disse estar “em desacordo” e 0,2 por cento “muito em desacordo”, enquanto o resto expressou neutralidade em relação à polémica campanha que até à data causou mais de 7.000 mortos em todo o país.

A sondagem foi realizada em Dezembro, em pleno auge da “guerra contra as drogas” antes de a mesma ter sido suspensa durante um mês em Fevereiro.

O director geral da Polícia de Manila, Oscar Albayalde, celebrou os resultados da sondagem e afirmou que as autoridades vão continuar a sua “missão de erradicar as drogas ilegais e outras actividades ilegais” na capital das Filipinas.

Desde a sua chegada ao poder em Junho, Duterte tem recebido duras críticas, em especial de Organizações não-governamentais e organismos internacionais, por conceder impunidade aos homicídios de alegados traficantes e toxicómanos sob a premissa de acabar com as drogas e o crime no país.