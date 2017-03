Gravações das reuniões da Lei de Terras ouvidas até ao final do mês

A Assembleia Legislativa encontra-se actualmente a concluir os trabalhos de auscultação e de tradução das gravações de áudio relativas às reuniões do hemiciclo em que foram discutidos os meandros da polémica Lei de Terras. A informação foi ontem avançada por Ho Iat Seng. O presidente da Assembleia Legislativa garantiu que o grosso dos conteúdos se encontra já a ser traduzido para português, uma tarefa que deverá estar concluída ainda até ao final do presente mês.

As gravações deverão permitir que se esclareça a intenção legislativa de um diploma que tem sido contestado por muitos dos deputados que deram aval à aprovação da Lei. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa não clarificou, ainda assim, se a transcrição das gravações vai ou não ser disponibilizada aos residentes do território. Ho Iat Seng lembra que os próprios regulamentos da Assembleia Legislativa impedem que os registos sejam libertados na sua globalidade, mas mostrou-se convicto de que a informação que o hemiciclo se prepara para disponibilizar deverá dar resposta às dúvidas e inquietudes dos membros da Associação de Proprietários do Pearl Horizon.