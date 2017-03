Graça Pacheco Jorge reproduz sabores macaenses em Lisboa

Arroz chau-chau, chutney de Bacalhau, Sopa de Ovo com Sagu, Minchi com Cogumelos Orelhas de Rato, Carne de Vaca com Pimentos ou Galinha Excelente. Pelas mãos de Graça Pacheco Jorge, os sabores de Macau vão integrar o cardápio do restaurante Bistrô & Tapas, do Hotel Tryp Lisboa Oriente, até ao dia 31 deste mês. A cozinheira, que já editou um livro de gastronomia que evoca as receitas preparadas pelo seu avô José Vicente Jorge, vai reproduzir, em Portugal, os paladares da mais genuína das manifestações gastronómicas do território.

A iniciativa do restaurante, que conta com o apoio do Turismo de Macau, prolonga-se por dez dias e cada prato tem o valor de dez euros. A culinária macaense não se faz representar com frequência em Lisboa, tornando-se esta uma oportunidade única de provar sabores que, segundo Graça Pacheco Jorge, combinam elementos e influências das cozinhas de vários lugares do mundo, como a portuguesa, a chinesa, a malaia e a indiana.

O livro “A Cozinha de Macau da Casa do Meu Avô” foi editado pela primeira vez em Macau, em 1992, seguindo-se uma reedição em Lisboa, em 2003. Em 2014, o livro foi publicado pelo Instituto Cultural em versão chinesa e em versão bilingue português-inglês.

Apesar de ter partido de Macau quando ainda era muito jovem, Graça Pacheco Jorge mantém o contacto com a identidade macaense e continua a coleccionar objectos, livros, documentos fotográficos e as receitas do seu avô, “filho da terra”. Desde 2010, é Confreira de Mérito da Confraria da Gatronomia Macaense e nesse mesmo ano deu início à coordenação de cursos de culinária em escolas portuguesas e locais.