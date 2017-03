Filipinas: Exército resgata cidadãos malaios

Três marinheiros de nacionalidade malaia, que tinham sido raptados há oito meses por militantes islâmicos no sul das Filipinas, foram resgatados no domingo, informou o exército de Manila.

De acordo com fontes militares, Zulkipli Bin Ali, Mohammad Ridzuan Bin Ismail e Fandy Bin Bakran foram hospitalizados depois de terem sido resgatados, na província de Sulu.

Na semana passada, dois outros malaios, da mesma tripulação, que tinham sido raptados por elementos do grupo radical Abu Sayyaf, em Julho, ao largo do estado de Sabah, perto do sul das Filipinas, foram resgatados depois de terem sido abandonados pelos captores, que acabaram por ser perseguidos por uma patrulha naval.

O grupo radical Abu Sayyaf financia-se sobretudo através de resgates, extorsão e outros actos de banditismo, tendo como alvo os barcos que navegam no sul das Filipinas, Malásia e Indonésia.

O grupo, designado como organização terrorista pelas Filipinas e pelos Estados Unidos, tem mais de duas dezenas de reféns locais e estrangeiros em acampamentos na selva.