Escolas vão divulgar resultados de admissão ao ensino infantil até amanhã

O período de divulgação dos resultados das candidaturas de admissão dos alunos do ensino infantil decorre até amanhã. A partir de quinta-feira e até ao dia 5 de Abril, os encarregados de educação “devem entregar os talões de matrícula – impressos nos quiosques automáticos – para inscreverem as crianças na instituição pretendida”, informou a Rádio Macau. A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude avançou que cerca de 6500 alunos já estão registados e que, no ano lectivo de 2017/2018, serão disponibilizadas 7500 vagas destinadas a alunos do primeiro ano do ensino infantil.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...